Не вполне понятно, для кого это будет актуально, особенно с нынешними ценами на авто, но экспериментировать никогда не вредно.

Автомобили Lada всегда были и, по всеобщему мнению, должны и впредь оставаться автомобилями начального ценового сегмента. Реалии отечественного законодательства, впрочем, не позволяют им таковыми оставаться, и, видимо, на фоне этого на «АвтоВАЗе» решили хотя бы в экспериментальных целях попробовать что-то новенькое и заведомо более дорогостоящее.

Источник изображения: АвтоВАЗ.

Так, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что на предприятии планируют — пока, правда, исключительно на уровне прототипа — создать кроссовер Lada Azimut с гибридной силовой установкой.

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Как справедливо отметил Соколов, в России популярны либо традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, либо «гибриды» — машины исключительно на электрической тяге не пользуются большим спросом.

Также глава «АвтоВАЗа» напомнил про вариант Lada Azimut с турбомотором от «восточного партнёра». В прошлом году такая версия кроссовера была анонсирована сразу же, но затем тема «заглохла», а позже и вовсе стала поступать информация о том, что турбо-Азимуты будут собираться исключительно в рамках партнёрских программ и очень ограниченными тиражами. По словам Соколова, опытная партия машин с турбодвигателями будет собрана до конца текущего года; дальнейшая судьба такой модификации автомобиля будет зависеть от спроса и скрупулёзного анализа рынка.

На текущий момент основными модификациями Lada Azimut остаются варианты с двигателями 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Производство этих машин начнётся в III квартале текущего года, продажи — до конца года. Версия с турбодвигателем, по плану, должна была выдавать 150 л. с., что для кроссовера данного класса является необходимым минимумом для безопасного выполнения манёвров на современной дороге.