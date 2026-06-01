Если проводить аналогии с медным, бронзовым и железным веками, то текущий период развития человечества можно без преувеличения назвать литиевым веком. Без этого щелочного метала невозможна никакая современная портативная техника, а также немыслимы электромобили в их актуальной форме. России с запасами лития не то что бы сильно повезло: их немного, но они есть, и соответствующие месторождения потихоньку исследуются.

Источник изображения: ChatGPT.

В частности, на днях стало известно, что в текущем, 2026 году, по плану, начнётся опытно-промышленная разработка Полмостундровского месторождения лития на Кольском полуострове в Мурманской области. Соответствующей информацией поделился глава Минприроды России Александр Козлов в преддверии начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Как добавил Козлов, на текущий момент литий в России не добывается в принципе, и предполагается, что первым промышленным месторождением данного металла в стране станет Колмозёрское месторождение — также на Кольском полуострове.