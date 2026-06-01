События в мире Михаил Андреев
Опубликован первый тизер фильма «Чебурашка 3»
«Шубаречка» вернётся аккурат в Новый год.
Ещё когда первый фильм «Чебурашка» буквально «разнёс» российский кинопрокат, установив рекорд сборов за всё время ведения соответствующих подсчётов, стало очевидно, что на одном фильме продюсеры не остановятся. В начале этого года вышел сиквел, ну а аккурат в Новый год 2027-го в кинотеатрах выйдет и триквел.

А сегодня нашему вниманию представили первый видеоролик-тизер новинки. В 50-секундном видеоролике Чебурашка знакомит нас со своими родственниками: дедушкой, папой, мамой и братом. Семейство мохнатых «попузьян» попыталось выложить из букв название фильма, но ошиблось, и вместо «Чебурашка» получилось «Шубаречка».

Судя по тизеру, третья часть фильма сосредоточится именно на семье Чебурашки. Что до авторов фильма, то актёрский состав останется прежним, как неизменным останется и режиссёр Дмитрий Дьяченко.

#россия #кино #«чебурашка» #«чебурашка 3»
