События в мире Михаил Андреев
Audi намерена сохранить двигатели V8 в линейке своих автомобилей
Впрочем, они останутся уделом крупных автомобилей марки.
Тренд легкового автомобилестроения последних десятилетий — это гибридизация, эффективность и экономичность. Соответственно, в массовом сегменте производители уже давно ушли от объёмных двигателей с 6 или 8 цилиндрами, и вместо этого предпочитают очень высокофорсированные четырёхцилиндровые двухлитровые «пакеты сока». Смысл этой логики прост: при необходимости из двигателя за счёт турбонаддува «выжимается» очень большая мощность, но львиную долю времени он работает на низких оборотах в режиме атмосферного двигателя с низким расходом топлива.

Источник изображения: «За рулём».

Впрочем, не всем автомобилям по статусу, массе и требованиям к динамике подходит пусть и турбированный, но всё же четырёхцилиндровый двигатель. В представительском и премиальном классе сохраняется запрос на V-образные «шестёрки» и «восьмёрки», и вот, как сообщил руководитель бренда Audi Гернот Дёлльнер, на наиболее крупных автомобилях этой марки продолжат использовать V-образные 8-цилиндровые силовые агрегаты.

Как отметил Дёлльнер, подобные двигатели отлично сочетаются с полноразмерными кроссоверами и другими автомобилями, в подкапотное пространство которых в принципе возможна установка столь крупного агрегата.

Судя по всему, Audi будет компоновать двигателем V8 свои новые полноразмерные кроссоверы Q9 и представительские седаны A8. По крайней мере, в их самых дорогих комплектациях. Уделом автомобилей бренда более низкого класса останутся либо двигатели V6, либо рядные «четвёрки», дополненные электродвигателями.

#автомобили #германия #транспорт #audi
