События в мире Михаил Андреев
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
Данная модель станет самым крупным кроссовером в истории бренда.

Спрос на полноразмерные кроссоверы, позволяющие с комфортом отправиться в дальнюю поездку большой семьёй, в мире не то что бы колоссальный, но постоянно растущий, и мировые автомобильные бренды стремятся отхватить себе кусочек этого пирога. Так, Audi на грядущее лето готовит полноценную презентацию своего нового кроссовера Q9, ну а сегодня в Сети появились фотографии его салона.

Источник изображения: Audi AG, Volkswagen AG.

На фотографиях видно, что Q9 подразумевается как автомобиль не только для водителя, но и для пассажиров. У переднего пассажира имеется собственный экран, на который, судя по всему, можно будет выводить изображение с подключённого смартфона, а пассажиры среднего ряда в Audi Q9 в зависимости от комплектации будут расположены либо в так называемой капитанской компоновке из двух кресел, либо в привычной компоновке с «диваном» на трёх стройных или двух не очень людей. На фотографиях был показан Q9 в старшей комплектации с «капитанскими» креслами.

Машина оснащается четырёхзонным климат-контролем, а производитель заморочился даже с состоящей из нескольких сегментов панорамной крышей, каждый из которых можно будет настраивать индивидуально. Иными словами, заднюю часть «панорамы» можно будет прикрыть, а переднюю — оставить. Говорить о премиальном звуке и качественных элементах отделки салона в автомобиле такого класса, пожалуй, лишнее, а вот что отметить стоит, так это переизбыток сенсорных кнопок. Чести это Audi, конечно, не делает, но с данным обстоятельством придётся либо мириться, либо останавливать выбор на автомобилях прежних годов выпуска.

Audi Q9 позиционируется как конкурент BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. О стоимости, технических и динамических характеристиках, надо понимать, мы узнаем летом в ходе полноценной презентации кроссовера.

#автомобили #германия #транспорт #volkswagen #audi #audi q9
