События в мире Михаил Андреев
Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло 7 миллионов
По крайней мере, такой статистикой обладают в правительстве.
Хотя системообразующими могут быть только предприятия крупного бизнеса, но без представителей малого и среднего бизнеса, часть из которых выступают в качестве поставщиков для бизнеса крупного, никакая экономика функционировать не может. Поэтому правительство России старается оказывать малому и среднему предпринимательству поддержку.

И вот сегодня в рамках оперативного совещания с вице-премьерами председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что число субъектов (предпринимателей) малого и среднего бизнеса в России достигло семи миллионов. Как отметил Мишустин, их число растёт, несмотря на «непростую конъюнктуру» и внешние ограничения, и на данный момент достигло максимума за последние десять лет.

Источник изображения: ChatGPT.

В свою очередь, статистику дополнил вице-премьер Александр Новак, отметивший, что число новых зарегистрированных в стране юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 мая текущего года достигло полутора миллионов. Что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Последнее время головной болью представителей малого и среднего бизнеса являются задержки оплаты товаров и/или услуг со стороны представителей крупного бизнеса. Как отметил Новак, правительство активно помогает бизнесменам решать эти проблемы. В частности, добавил вице-премьер, с начала года во внесудебном порядке усилиями правительства удалось добиться выплаты 60% задолженностей крупного бизнеса перед представителями бизнеса малого.

#россия #экономика
