Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Belgee начала строить цех штамповки для повышения уровня локализации автомобилей
Автомобили этого бренда популярны не только в Беларуси, но и в России.

Автозавод «БелДжи», выпускающий автомобили под брендом Belgee и являющийся совместным проектом белорусского правительства и китайской корпорации Geely Auto, активно расширяет своё присутствие в России, и поэтому нуждается в дополнительных производственных мощностях.

И вот, в ближайшей перспективе они появятся: пресс-служба «БелДжи» сообщила о начале строительства первого в Беларуси современного цеха штамповки кузовных элементов легковых автомобилей. В будущем цеху планируют производить крупногабаритные кузовные элементы, такие, как двери, крылья, капоты, крыши, крышки багажника и боковины.

Источник изображения: «БелДжи».

По плану, новый цех будет введён в эксплуатацию в следующем году. Его площадь превысит 5 000 квадратных метров, а площадь складских помещений, на которых готовая продукция будет храниться перед отправкой на сборочный конвейер, дополнительно составит порядка 3 650 квадратных метров.

Предполагается, что штамповочный цех значительно повысит уровень локализации производимых на заводе автомобилей. Достаточно ли его мощности будет для того, чтобы полностью покрыть потребности предприятия в деталях кузова, вопрос пока открытый.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #беларусь #белоруссия #geely #belgee
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter