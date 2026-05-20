Автомобили этого бренда популярны не только в Беларуси, но и в России.

Автозавод «БелДжи», выпускающий автомобили под брендом Belgee и являющийся совместным проектом белорусского правительства и китайской корпорации Geely Auto, активно расширяет своё присутствие в России, и поэтому нуждается в дополнительных производственных мощностях.

И вот, в ближайшей перспективе они появятся: пресс-служба «БелДжи» сообщила о начале строительства первого в Беларуси современного цеха штамповки кузовных элементов легковых автомобилей. В будущем цеху планируют производить крупногабаритные кузовные элементы, такие, как двери, крылья, капоты, крыши, крышки багажника и боковины.

Источник изображения: «БелДжи».

По плану, новый цех будет введён в эксплуатацию в следующем году. Его площадь превысит 5 000 квадратных метров, а площадь складских помещений, на которых готовая продукция будет храниться перед отправкой на сборочный конвейер, дополнительно составит порядка 3 650 квадратных метров.

Предполагается, что штамповочный цех значительно повысит уровень локализации производимых на заводе автомобилей. Достаточно ли его мощности будет для того, чтобы полностью покрыть потребности предприятия в деталях кузова, вопрос пока открытый.