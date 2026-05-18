Оно будет применяться в строительной сфере и при производстве транспортных средств.

На сегодняшний день самыми распространёнными искусственными материалами на планете являются сталь, бетон и стекло. Все они имеют десятки, если не сотни различных марок для любых нужд, и вот, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщило о запуске в Хабаровском крае на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» первого в регионе предприятия по производству ударопрочного стекла.

Источник изображения: пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Подразумевается, что на новом производстве при полной загрузке будут выпускать порядка 5 500 квадратных метров многослойного ударопрочного плоского стекла для нужд строительной сферы, а также до 756 квадратных метров выгнутого стекла для автомобилестроительной отрасли и сложных архитектурных элементов. Причём второй показатель в обозримой перспективе удвоится после введения в эксплуатацию второй печи моллирования.

Как отметили в ООО «СДВ», которое является ключевым инвестором в вышеупомянутый проект, раньше значительная часть ударопрочного стекла в Россию, несмотря на развитую отечественную стекольную промышленность, поставлялась из-за рубежа из-за банального недостатка производственных мощностей на внутреннем рынке. Новое дальневосточное предприятие, конечно, не полностью, но существенно решит эту проблему.