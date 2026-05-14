События в мире Михаил Андреев
Глава «АвтоВАЗа» не исключил возможности появления беспилотного авто в линейке Lada
Глава тольяттинского гиганта сослался на мировой опыт, когда все «двигаются в беспилотность».

Современные легковые автомобили, причём уже даже в бюджетном сегменте, предоставляют водителю огромное количество опций-помощников: и парковочный ассистент, и система удержания в полосе, и адаптивный круиз-контроль, и датчик слепых зон. По сути, до полностью автономного движения осталось всего ничего, и в данном направлении начал поглядывать в том числе и «АвтоВАЗ».

Источник изображения: ChatGPT.

В частности, в рамках съезда Союза машиностроителей России главу тольяттинского автогиганта Максима Соколова спросили, собирается ли предприятие выпускать беспилотные автомобили, на что он ответил «Конечно, почему бы нет?», добавив, что таков общемировой тренд. Соколов не уточнил, насколько это для «АвтоВАЗа» отдалённая перспектива, заявив лишь, что такая вероятность существует.

Следует понимать, что вопрос актуальности беспилотных именно легковых автомобилей достаточно спорный. И если с грузовиками всё ясно — их водителей роботизированные системы рано или поздно полностью вытеснят, поскольку это банально выгоднее для транспортных компаний и владельцев автомобилей — то вот с «легковушками» всё уже не так однозначно. Обычно люди предпочитают управлять машинами самостоятельно, поскольку это доставляет им определённые эмоции и удовольствие от процесса.

#россия #техника #автомобили #транспорт #наука
