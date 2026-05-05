Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
46% зарядных станций для электромобилей и гибридов в России сосредоточены всего в 5 регионах
Тех, разумеется, в которых уровень доходов населения позволяет приобретать такие дорогие игрушки.

Как мы уже не раз отмечали в новостных материалах, основанных на статистике автомобильных информационных агентств, с распространением электромобилей и гибридов в России дела обстоят, мягко говоря, не так динамично, как того многим бы хотелось. Причина простая: колоссальная переплата за электрокар/гибрид того же класса, что традиционный автомобиль, который и так в России из-за таможенных пошлин и утилизационного сбора стремительно перестаёт быть средством передвижения и переходит в категорию роскоши.

Источник изображения: ChatGPT.

В основном «электрички» приобретают в столице и других богатых регионах, и данный тезис косвенно подтверждается статистикой распространения зарядных станций по российским регионам. Согласно информации, предоставленной агентством «Автостат», 46% зарядных станций в России расположены всего в пяти регионах, тогда как на остальные 84 региона приходятся 54%.

Лидируют в этом «топе» Москва и Подмосковье, на которые приходятся 16% и 15% российских зарядных станций. Затем с огромным отставанием следует Санкт-Петербург с 6%, а за ним расположились Краснодарский край и Республика Татарстан с 5% и 4% соответственно.

Согласно статистике, в апреле 2026 года в России было насчитывалось 7 947 зарядных станций, что, учитывая количество зарегистрированных в стране электрокаров и гибридных автомобилей, даёт соотношение порядка 1 зарядной станции на 10 электрокаров и 15 гибридов. Что, как вы понимаете, критически мало, особенно, учитывая время, которое затрачивается на подзарядку тяговых батарей.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #транспорт #энергетика
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter