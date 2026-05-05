Тех, разумеется, в которых уровень доходов населения позволяет приобретать такие дорогие игрушки.

Как мы уже не раз отмечали в новостных материалах, основанных на статистике автомобильных информационных агентств, с распространением электромобилей и гибридов в России дела обстоят, мягко говоря, не так динамично, как того многим бы хотелось. Причина простая: колоссальная переплата за электрокар/гибрид того же класса, что традиционный автомобиль, который и так в России из-за таможенных пошлин и утилизационного сбора стремительно перестаёт быть средством передвижения и переходит в категорию роскоши.

Источник изображения: ChatGPT.

В основном «электрички» приобретают в столице и других богатых регионах, и данный тезис косвенно подтверждается статистикой распространения зарядных станций по российским регионам. Согласно информации, предоставленной агентством «Автостат», 46% зарядных станций в России расположены всего в пяти регионах, тогда как на остальные 84 региона приходятся 54%.

Лидируют в этом «топе» Москва и Подмосковье, на которые приходятся 16% и 15% российских зарядных станций. Затем с огромным отставанием следует Санкт-Петербург с 6%, а за ним расположились Краснодарский край и Республика Татарстан с 5% и 4% соответственно.

Согласно статистике, в апреле 2026 года в России было насчитывалось 7 947 зарядных станций, что, учитывая количество зарегистрированных в стране электрокаров и гибридных автомобилей, даёт соотношение порядка 1 зарядной станции на 10 электрокаров и 15 гибридов. Что, как вы понимаете, критически мало, особенно, учитывая время, которое затрачивается на подзарядку тяговых батарей.