Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» впервые в своей истории внедрил оборудование для установки панорамных крыш
Не так давно панорамная крыша была признаком автомобиля верхнего ценового сегмента. Сейчас — обыденность.

Практически все применяемые в дорогих, люксовых автомобилях технологии и системы, за исключением, может быть, дорогущей акустики и кожаного салона, со временем «спускаются» в доступные для простых смертных сегменты. В частности, панорамные крыши, которые совсем недавно можно было увидеть на автомобилях не ниже D-класса, теперь устанавливают и на отечественные машины B-класса.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Так, «АвтоВАЗ» отчитался об установке на главный конвейер автоматизированного оборудования для установки панорамных крыш. Предприятие заморочилось с этой системой в преддверии начала серийного производства кроссоверов Lada Azimut. Для тольяттинского гиганта это первое такое оборудование за всю его историю, ну а Lada Azimut, соответственно, станет первым автомобилем бренда с панорамной крышей.

Представители «АвтоВАЗа» полагают, что панорамными крышами будут оснащаться порядка 40% сходящих с конвейера кроссоверов Lada Azimut. Серийное производство Lada Azimut планируется запустить в сентябре. Ценник на кроссовер в разных комплектациях пока не объявлен.

Напомним, что Lada Azimut — это компактный преимущественно городской переднеприводный (полный привод не предусмотрен конструкцией в принципе) кроссовер, оснащаемый двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. На момент анонса автомобиля обсуждалась также идея установки в него 1,5-литрового 150-сильного турбомотора, но пока что эта тема почти заглохла. Что достаточно обидно: 150 л. с. для такой заведомо более тяжёлой относительно других моделей Lada машины — это, что называется, минимально допустимое безопасное значение.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter