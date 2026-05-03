Не так давно панорамная крыша была признаком автомобиля верхнего ценового сегмента. Сейчас — обыденность.

Практически все применяемые в дорогих, люксовых автомобилях технологии и системы, за исключением, может быть, дорогущей акустики и кожаного салона, со временем «спускаются» в доступные для простых смертных сегменты. В частности, панорамные крыши, которые совсем недавно можно было увидеть на автомобилях не ниже D-класса, теперь устанавливают и на отечественные машины B-класса.

Так, «АвтоВАЗ» отчитался об установке на главный конвейер автоматизированного оборудования для установки панорамных крыш. Предприятие заморочилось с этой системой в преддверии начала серийного производства кроссоверов Lada Azimut. Для тольяттинского гиганта это первое такое оборудование за всю его историю, ну а Lada Azimut, соответственно, станет первым автомобилем бренда с панорамной крышей.

Представители «АвтоВАЗа» полагают, что панорамными крышами будут оснащаться порядка 40% сходящих с конвейера кроссоверов Lada Azimut. Серийное производство Lada Azimut планируется запустить в сентябре. Ценник на кроссовер в разных комплектациях пока не объявлен.

Напомним, что Lada Azimut — это компактный преимущественно городской переднеприводный (полный привод не предусмотрен конструкцией в принципе) кроссовер, оснащаемый двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. На момент анонса автомобиля обсуждалась также идея установки в него 1,5-литрового 150-сильного турбомотора, но пока что эта тема почти заглохла. Что достаточно обидно: 150 л. с. для такой заведомо более тяжёлой относительно других моделей Lada машины — это, что называется, минимально допустимое безопасное значение.