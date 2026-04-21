Будет ли он пользоваться спросом, вопрос пока открытый.

Идея строительства между Россией и КНДР первого автомобильного моста, который физически соединит два государства, озвучивалась уже достаточно давно, но только в прошлом году стороны достигли соответствующего соглашения и приступили к реализации данного проекта. Процесс строительства идёт быстро, и вот сегодня Минтранс России сообщил о стыковке пролётного строения моста через реку Туманная, по которой проходит граница между двумя странами.

Источник изображения: Минтранс России.

Как отметил глава Минтранса Андрей Никитин, менее чем за год были возведены и укреплены опоры, а также произведена надвижка пролётных строений.

Мост состоит из двух полос движения, что, в общем-то, естественно: проект носит больше политическое, чем экономическое значение. Низкий уровень автомобилизации в КНДР вкупе со сложностями выезда из государства будут препятствовать поездкам в Россию. Что до российской стороны, то, вероятно, первое автомобильное соединение можно будет использовать для удобной и быстрой доставки в КНДР товаров народного потребления.

Теперь дело осталось за малым: достроить мост и торжественно его открыть. По плану, это произойдёт уже в июне текущего года.