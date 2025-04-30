Соответствующее поручение дал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Последнее время отношения между Россией и КНДР носят не просто тёплый и дружеский, но и во всех смыслах союзнический характер, включая и теперь официально подтверждённое обеими сторонами участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области.

Северокорейскому государству взаимодействие с Россией важно, поскольку КНДР может получить от РФ критически необходимые технологии и инвестиции; интересы Москвы же носят больше геополитический, чем какой бы то ни было иной характер. В целом взаимодействие Москвы с Пхеньяном является взаимовыгодным, и, возможно, в дальнейшем развитие двусторонних отношений будет приносить и определённые экономические дивиденды.

С расчётом на эту перспективу сегодня началось строительство автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию и КНДР. Старт строительству с российской стороны дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, с северокорейской стороны — председатель кабмина Пак Тхэ Сон.

Непосредственно мост будет иметь протяжённость около одного километра, из которых 424 метра пройдут по территории России, а 581 метр — по территории КНДР. Если же учитывать необходимость строительства подъездных дорог, то общая протяжённость дорожного полотна составит 4,7 километра.

Серьёзного трафика по мосту, что вполне естественно, проектировщики не ожидают: на нём будут две полосы (по одной полосе попутного и встречного движения), а ширина сооружения составит 7 метров. Иными словами, объект имеет преимущественно символический, чем транспортный или экономический смысл. К слову, символизм отметил и Михаил Мишустин, назвавший мост символом укрепления российско-северокорейских отношений. Ориентировочная продолжительность строительства моста — полтора года.