Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стартовало строительство автомобильного моста между РФ и КНДР через реку Туманная
Соответствующее поручение дал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Последнее время отношения между Россией и КНДР носят не просто тёплый и дружеский, но и во всех смыслах союзнический характер, включая и теперь официально подтверждённое обеими сторонами участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области.

Северокорейскому государству взаимодействие с Россией важно, поскольку КНДР может получить от РФ критически необходимые технологии и инвестиции; интересы Москвы же носят больше геополитический, чем какой бы то ни было иной характер. В целом взаимодействие Москвы с Пхеньяном является взаимовыгодным, и, возможно, в дальнейшем развитие двусторонних отношений будет приносить и определённые экономические дивиденды.

С расчётом на эту перспективу сегодня началось строительство автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию и КНДР. Старт строительству с российской стороны дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, с северокорейской стороны — председатель кабмина Пак Тхэ Сон.

Непосредственно мост будет иметь протяжённость около одного километра, из которых 424 метра пройдут по территории России, а 581 метр — по территории КНДР. Если же учитывать необходимость строительства подъездных дорог, то общая протяжённость дорожного полотна составит 4,7 километра.

Серьёзного трафика по мосту, что вполне естественно, проектировщики не ожидают: на нём будут две полосы (по одной полосе попутного и встречного движения), а ширина сооружения составит 7 метров. Иными словами, объект имеет преимущественно символический, чем транспортный или экономический смысл. К слову, символизм отметил и Михаил Мишустин, назвавший мост символом укрепления российско-северокорейских отношений. Ориентировочная продолжительность строительства моста — полтора года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #политика #экономика #транспорт #кндр #северная корея #инфраструктура
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
31
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
78
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
90
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
7
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
45
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
8
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
17
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
2
Подробности RHIC-эксперимента - как открыли экстремальное состояние материи, схожее с чёрной дырой
1

Сейчас обсуждают

Mocus
11:53
27" с разрешением FullHD - это просто днище ! Даже представить себе не могу, что может заставить человека купить себе монитор 27" с разрешением FullHD, а не QHD. Это даже не БДСМ, это я даже не знаю к...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
[Zero]
11:41
Да, недавно об этом читал, но забыл упомянуть, спасибо за дополнение. Чаще всего просто отключают PhysX, конечно, но можно и вторую видюху старую подключить, если разъем имеется.
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
dimkahon
11:34
Был на работе, поэтому отпишусь отдельным сообщением. Спасибо за обзор и очередной экскурс в молодость, когда мне все это было очень интересно. Кстати, последней мощной картой на AGP была HD 3850 и я ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
310
11:32
Плюсую чтобы поднять коментарий. Ох. Здесь это не работает, но ладно. Всё равно плюсую. 100% поносно-блевотная быдлятина. Автор уходит в вечный бан. В другое время на другой планете таких авторов бы ...
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
Sergey Yanvarev
11:20
9070xt смотрится привлекательно по всем параметрам - наверное я просто энтузиаст
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
vitalist
11:16
Ренбокот, вы серьёзно!?
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
Andrey Kovalchuk
11:15
Вполне возможно. Надо уделять особое внимание качеству и охлаждению VRM, у некоторых моделей с этим может оказаться беда. Ну и периодически полазить по разъёму и кабелям с термовизором под полной нагр...
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Сергей Попов
11:15
Full то сих пор популярно, только из-за двух вещей 1) просто у народа нет денег чтобы купить хороший Моник и под него видяху. А сидеть в 40-60 ФПС при хорошем монике это так то глупо! 2) это его массо...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Дмитрий Рут
11:01
Беда в том что ЭТА ХРЕНЬ теперь и работает ХРЕНОВО, но всё решает маркетинг. Сначала Нвидия победила АМД а потом здравый смысл
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Дмитрий Рут
10:59
Смешно))) А ведь была ещё и 7990XTX
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем