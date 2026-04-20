С учётом постоянно дорожающих автомобилей, запчастей и узлов для них, решение напрашивалось уже давно.

На фоне постоянного и уже давно зашедшего далеко за приемлемые рамки темпа роста стоимости автомобилей сохранение прежнего лимита страховой выплаты по ОСАГО, равного 400 тысячам рублей (500 тысяч при ущербе здоровью людей), не соответствует реалиям времени. Нередко, особенно при сильных повреждениях автомобиля, официальные дилеры которого ушли с российского рынка, стоимость ремонта может уходить далеко за указанные рамки.

По этой причине представители Госдумы проявили инициативу и предложили повысить лимит до 2 миллионов рублей. Идея заключается в том, чтобы выровнять выплаты по ОСАГО и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), поскольку периодически возникают парадоксальные ситуации, когда повреждения условного автомобиля такси в момент перевозки им пассажира будут оплачиваться с лимитом в 2 миллиона рублей, а когда пассажира не было — с лимитом в 400 тысяч рублей. Вот эту непропорциональность и поправят, и инициативу, как передаёт агентство ТАСС, одобрили на уровне Правительства.

Согласно сведениям издания, изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Повлияет ли это на стоимость страховых полисов ОСАГО, пока неясно. В целом аварийность на дорогах в России, особенно в крупных городах, снижается, так что объективных причин поднимать ставки для страховщиков нет. А с необъективными причинами пусть разбираются соответствующие государственные органы.