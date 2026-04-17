Никто не знает, что будет дальше. Поэтому цена именно поползла, а не рухнула.

США и Иран продолжают вести переговоры. 8 апреля стороны договорились о двухнедельном прекращении огня, а сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что вследствие договорённости о распространении режима прекращения огня и на Ливан Иран вплоть до окончания перемирия открывает проход судов через Ормузский пролив. Напомним, закрытие официальным Тегераном в качестве одного из ответов на начатые США и Израилем боевые действия этой водной артерии, через которую импортёрам нефти поступала львиная доля всего «чёрного золота», стало причиной энергокризиса в этих самых импортёрах.

Реакция рынка не заставила себя долго ждать. Так, по данным портала Oilprice.com, нефть «эталонной» марки Brent подешевела на 10,71%, марки WTI — на 12,41%, и марки Murban – на 11,1%. Российская нефть марки Urals, естественно, тоже подешевеет, но соответствующие сведения на портал Oilprice поступают с задержкой, поэтому на данный момент неясно, насколько существенным будет снижение стоимости.

Необходимо понимать, что режим прекращения огня между США, Израилем и Ираном, а, значит, и открытие движения по Ормузскому проливу, это пока сильно временное решение. Перемирие заканчивается 22 апреля, и пока невозможно спрогнозировать, о чём стороны конфликта договорятся дальше. Судя по тому, какую информация гуляет по СМИ, позиции Ирана и США по урегулированию пока радикально расходятся.