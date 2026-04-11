В России продолжается программа модернизации гидроэлектростанций (ГЭС): сразу несколько объектов обслуживаются, ремонтируются и усовершенствуются, и среди них Волжская ГЭС, являющаяся самой крупной электростанцией данного типа по установленной мощности в Европе. И вот, как сообщила пресс-служба предприятия «Силовые машины», обеспечивающего все российские гидроэлектростанции турбинами и генераторами, на Волжской ГЭС завершился процесс модернизации гидроагрегата №8.

К текущему моменту процесс усовершенствования Волжской ГЭС практически полностью завершён: ремонт и модернизацию прошли все 22 гидротурбины и 21 генератор. Последний генератор находится в заключительной стадии замены.

Как отметили в «Силовых машинах», модернизация позволила станции закрепить свой статус самой мощной в Европе: её установленная мощность возросла с 2 541 МВт до начала обновления до 2 734 МВт на сегодняшний день. После замены последнего генератора итоговая мощность Волжской ГЭС составит 2 744,5 МВт.