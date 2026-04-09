События в мире Михаил Андреев
Кроссовер Lada Azimut проверили на устойчивость к холоду и коррозии
Испытания проводились на «АвтоВАЗе» в рамках сертификации автомобиля.

Не секрет, что климат в России вносит свои коррективы в проектирование автомобилей: они должны выдерживать холод, постоянные перепады температуры с отрицательной в положительную, а также не бояться коррозии как под воздействием осадков, так и в процессе езды зимой по залитым реагентами дорогам.

Вот новый кроссовер Lada Azimut, который станет самым «навороченным» автомобилем в модельном ряду «АвтоВАЗа», и испытывают на устойчивость к агрессивным внешним средам. Как передаёт пресс-служба тольяттинского автогиганта, кроссовер испытывался как в климатической камере, работающей в диапазоне температур от -50 до +60 градусов при влажности от 25% до 95%, так и в дождевальной камере и в новой камере соляного тумана.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

В камере соляного тумана происходила имитация езды по покрытой реагентами дороге, когда активные вещества попадают не только на кузов, но и на элементы подвески, колёсные арки и днище автомобиля. Чтобы лучше проверить устойчивость кузова Lada Azimut к коррозии, на него наносились небольшие надрезы, в которые затем попадали реагенты. Предположительно, таким способом происходила имитация воздействия реагентов на элементы кузова, лишившиеся лакокрасочного покрытия вследствие образования сколов от попадания камешков, вылетевших из шин шипов и прочего.

Фотографиями результатов таких жёстких испытаний «АвтоВАЗ» не поделился, но отметил, что автомобиль их прошёл, продемонстрировав «высокий уровень коррозионной стойкости».

Напомним, что Lada Azimut был представлен летом прошлого года. Его серийное производство планируют начать в сентябре этого года, ну и продажи, соответственно, стартуют ещё месяцем—другим позже.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
