Комментарии на эту тему стали появляться столь часто, что, вероятно, и впрямь продлят.

Любой рукотворный объект рано или поздно устаревает, ветшает и должен либо капитально ремонтироваться, либо выводиться из эксплуатации. Международная космическая станция (МКС), которая кружится вокруг Земли уже 28 лет, естественно, не исключение. Часть модулей станции, особенно те, что были запущены первыми, а это практически все модули российского сегмента, безнадёжно морально устарели, да и в целом ситуация в мире показывает, что к плодотворному сотрудничеству страны и нации не готовы, раз даже о собственной безопасности договориться не в состоянии.

Поэтому Международную космическую станцию рано или поздно затопят в Тихом океане, ну а до тех пор ведущие космические державы обсуждают, делать это всё-таки раньше или позже. Так, всё чаще представители госкорпорации «Роскосмос» говорят о ведущихся с американскими коллегами разговорах о продлении работы МКС до 2028 или даже до 2030 года.

В очередной раз об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в рамках просветительского марафона «Космос со знанием». По словам Баканова, если всего год назад разговоры шли о необходимости как можно более скорого завершения проекта МКС, то сейчас российские и американские специалисты обсуждают необходимость продолжения функционирования станции ещё на 2—4 года.

От планов по сведению МКС с орбиты в «Роскосмосе» при этом не отказываются: если договориться не удастся, то проект станет частью истории освоения человеком ближнего космоса. Пока что надежд на то, что космос продолжит изучаться совместно всеми заинтересованными в этом странами, нет, и причины этого — в политической ситуации на Земле. А, значит, и в космосе всё будет потихоньку разбиваться на кластеры по интересам.