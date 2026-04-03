Вокруг Lada Azimut закономерное повышенное внимание среди автолюбителей. Во-первых, это первый с навсегда ушедшей эпохи Lada Xray кроссовер в модельном ряду «АвтоВАЗа», а во-вторых, это в то же время самый дорогой и «навороченный» автомобиль производителя. Следят за проектом пристально, но, к сожалению, во плоти увидеть его и уж тем более прокатиться на новинке в рамках пробных поездок (тест-драйвов) получится только ближе к концу текущего года.

Так, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в рамках заседания Регионального совета СоюзМаш в Санкт-Петербурге заявил о том, что производство Lada Azimut на мощностях тольяттинского автогиганта начнётся в сентябре. Соответственно, нетрудно предположить, что непосредственно продажи новой модели начнутся ещё спустя месяц—два, когда их будет накоплен хотя бы какой-то запас.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Вчера, напомним, Lada Azimut завершил цикл испытаний систем пассивной безопасности, а в середине марта двигатели кроссовера подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6».

Lada Azimut будет оснащаться двумя двигателями в зависимости от комплектации: 1,6 литра мощностью 120 л. с. и 1,8 литра мощностью 132 л. с. В рамках ограниченных партнёрских программ машины будут агрегатироваться китайскими 1,5-литровыми турбодвигателями мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена либо 6-ступенчатая «механика», либо вариатор. Классический гидромеханический «автомат», опять же, будет устанавливаться только в паре с 1,5-литровым турбодвигателем. Таким образом, именно «партнёрские» комплектации будут самыми редкими и, соответственно, с раздутым из-за крайне ограниченного предложения ценником.

Машина преимущественно позиционируется как городской и шоссейный кроссовер: привод у «Азимута» только передний. Полный привод не предусмотрен конструкцией в принципе. Официальный ценник пока не объявлен, но морально нужно быть готовыми к тому, что он будет ощутимо выше, чем у Lada Vesta. В своём сегменте Lada Azimut будет конкурировать с Haval Jolion и Geely Coolray, так что примерно прикинуть стоимость автомобиля несложно.