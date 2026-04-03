Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство кроссоверов Lada Azimut начнётся в сентябре
Продажи, надо полагать, стартуют ещё позже.

Вокруг Lada Azimut закономерное повышенное внимание среди автолюбителей. Во-первых, это первый с навсегда ушедшей эпохи Lada Xray кроссовер в модельном ряду «АвтоВАЗа», а во-вторых, это в то же время самый дорогой и «навороченный» автомобиль производителя. Следят за проектом пристально, но, к сожалению, во плоти увидеть его и уж тем более прокатиться на новинке в рамках пробных поездок (тест-драйвов) получится только ближе к концу текущего года.

Так, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в рамках заседания Регионального совета СоюзМаш в Санкт-Петербурге заявил о том, что производство Lada Azimut на мощностях тольяттинского автогиганта начнётся в сентябре. Соответственно, нетрудно предположить, что непосредственно продажи новой модели начнутся ещё спустя месяц—два, когда их будет накоплен хотя бы какой-то запас.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Вчера, напомним, Lada Azimut завершил цикл испытаний систем пассивной безопасности, а в середине марта двигатели кроссовера подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6».

Lada Azimut будет оснащаться двумя двигателями в зависимости от комплектации: 1,6 литра мощностью 120 л. с. и 1,8 литра мощностью 132 л. с. В рамках ограниченных партнёрских программ машины будут агрегатироваться китайскими 1,5-литровыми турбодвигателями мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена либо 6-ступенчатая «механика», либо вариатор. Классический гидромеханический «автомат», опять же, будет устанавливаться только в паре с 1,5-литровым турбодвигателем. Таким образом, именно «партнёрские» комплектации будут самыми редкими и, соответственно, с раздутым из-за крайне ограниченного предложения ценником.

Машина преимущественно позиционируется как городской и шоссейный кроссовер: привод у «Азимута» только передний. Полный привод не предусмотрен конструкцией в принципе. Официальный ценник пока не объявлен, но морально нужно быть готовыми к тому, что он будет ощутимо выше, чем у Lada Vesta. В своём сегменте Lada Azimut будет конкурировать с Haval Jolion и Geely Coolray, так что примерно прикинуть стоимость автомобиля несложно.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter