Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россию и Беларусь связали пригородные электрички
Поезда начали курсировать из Смоленска в Витебск и обратно.

При всей географической, экономической и политической близости между Россией и Беларусью, непосредственно в транспортном плане работы по обеспечению связности двух государств ещё вагон и маленькая тележка. Но процесс идёт, и сегодня добраться условно из одной страны в другую стало чуточку удобнее: как пишет «РИА Новости» со ссылкой на расписание РЖД, сегодня из Смоленска в Витебск и Оршу и обратно начали курсировать пригородные электрички.

Источник изображения: Лента новостей Смоленска.

Уточняется, что время в пути между двумя городами составит около 1 часа 40 минут. Для сравнения, раньше на то, чтобы добраться из Смоленска в Витебск или наоборот, нужно было потратить до пяти часов своего бесценного времени. Теперь эти часы можно плодотворно провести в делах или же в рамках досуга.

Насколько актуальным будет непосредственно этот маршрут, покажет, естественно, только время. Впрочем, в данном случае самое главное — попасть непосредственно в Беларусь или Россию, а оттуда уже найти магистральные рейсы во все нужные населённые пункты не так уж трудно.

#россия #экономика #транспорт #беларусь #белоруссия #железные дороги
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter