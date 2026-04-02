Поезда начали курсировать из Смоленска в Витебск и обратно.

При всей географической, экономической и политической близости между Россией и Беларусью, непосредственно в транспортном плане работы по обеспечению связности двух государств ещё вагон и маленькая тележка. Но процесс идёт, и сегодня добраться условно из одной страны в другую стало чуточку удобнее: как пишет «РИА Новости» со ссылкой на расписание РЖД, сегодня из Смоленска в Витебск и Оршу и обратно начали курсировать пригородные электрички.

Уточняется, что время в пути между двумя городами составит около 1 часа 40 минут. Для сравнения, раньше на то, чтобы добраться из Смоленска в Витебск или наоборот, нужно было потратить до пяти часов своего бесценного времени. Теперь эти часы можно плодотворно провести в делах или же в рамках досуга.

Насколько актуальным будет непосредственно этот маршрут, покажет, естественно, только время. Впрочем, в данном случае самое главное — попасть непосредственно в Беларусь или Россию, а оттуда уже найти магистральные рейсы во все нужные населённые пункты не так уж трудно.