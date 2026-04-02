В Авиарегистр России уже переданы все необходимые документы.

Региональный самолёт Ил-114-300 раньше, чем SJ-100 и МС-21 начал программу испытаний, и, соответственно, раньше её завершает. Сегодня глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о том, что новый пассажирский «Ильюшин» завершил программу лётных испытаний, и соответствующая документация была передана на экспертизу в «Авиарегистр».

Как добавил Алиханов, после завершения изучения документации Росавиация выдаст Ил-114-300 одобрение главного изменения. Окончательная сертификация, по плану, пройдёт уже в следующем месяце, после чего между авиакомпаниями и производителем будут заключены контракты на поставку новых самолётов.

Предполагается, что Ил-114-300 потихоньку заменят собой давным-давно морально устаревшие самолёты Ан-24, работающие на внутренних региональных рейсах. Как и свой «дед», Ил-114-300 является турбовинтовым самолётом, что обеспечивает пусть и не самую высокую скорость полёта, но заметно лучшую экономичность по сравнению с привычными турбореактивными самолётами. Кроме того, герой данной новости неприхотлив и может использовать короткие и даже грунтовые взлётно-посадочные полосы, что особенно актуально в отдалённых регионах страны.

Что до двух других надежд отечественного гражданского автопрома в лице SJ-100 и МС-21, то их сертификация пока в самом разгаре. Завершиться она также должна в этом году, и если всё пройдёт удачно, то и эти лайнеры совершат свои первые коммерческие рейсы до конца года.