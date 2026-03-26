Кресла получили свидетельство о годности комплектующего изделия.

В авиации всё строго: все узлы, агрегаты и комплектующие, даже если это просто лампы и кресла, должны быть сертифицированы, ведь речь идёт о безопасности полётов и сохранении здоровья пассажиров. Региональный пассажирский самолёт Ил-114-300 ближе двух других надежд отечественного гражданского авиапрома в лице SJ-100 и МС-21 добрался до завершения сертификации, и вот сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о получении от Росавиации одобрения на пассажирские кресла.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Напомним, что Ил-114-300 раньше двух других самолётов начал длительный процесс сертификации, поэтому и закончит его тоже раньше. Согласно комментарию начальника управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрия Копысова, завершение всех сертификационных мероприятий в отношении Ил-114-300 ожидается в мае этого года.

Вообще, этот год является поворотным для российской гражданской авиации, ведь именно до его календарного завершения в полноценную эксплуатацию должны перейти все три вышеупомянутых гражданских лайнера. Сроки неоднократно сдвигались вправо по графику из-за поведения западных и аффилированных с Западом стран, но на сей раз, похоже, изменений в планах больше не будет.