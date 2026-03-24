В фундамент первого энергоблока начали заливать первый бетон.

Как известно, Узбекистан является одной из самых динамично развивающихся республик Центральной Азии, поэтому потребление энергии в ней растёт в арифметической прогрессии. Предрассудков на тему того, как следует вырабатывать энергию, в стране нет, поэтому в ней беспроблемно развивают атомную энергетику. Проект первой атомной электростанции в Узбекистане был принят давно, но подвергался изменениям, и вот, окончательная версия станции уже потихоньку строится.

Источник изображения: «Узатом».

Так, согласно комментарию руководителя занимающейся возведением станции госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, сегодня строители начали заливать «подбетонку». Летом планируется начать полноценное бетонное строительство на объекте, состоящем из двух энергоблоков малой мощности.

Напомним, что особенность узбекской АЭС будет заключаться в том, что она по своей сути смешанная: будет состоять из двух энергоблоков большой мощности с ядерными реакторами ВВЭР-1000 и из двух энергоблоков малой мощности с ядерными реакторами РИТМ-200Н.

Ранее, что примечательно, проект предусматривал строительство 330-мегаваттной станции на основе шести энергоблоков с реакторами РИТМ-200Н. Затем в руководстве Узбекистана смекнули, что такая мощность не покрывает растущих потребностей республики, и проект был переделан в пользу нынешнего. Суммарная мощность станции составит 2 110 МВт, а её ежегодная выработка составит около 15 миллиардов киловатт-часов.