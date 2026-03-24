События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» опроверг информацию о появлении в Lada Iskra двигателя объёмом 1,8 литра
Документ ранее появился в распоряжении средств массовой информации.

Lada Iskra, будучи автомобилем, призванным заменить Lada Granta, агрегатируется самыми простенькими двигателями производства «АвтоВАЗа»: 8-клапанным 1,6-литровым мощностью 90 л. с. и 16-клапанным 1,6 литровым мощностью 106 л. с. Для городской эксплуатации, учитывая массу машины, этого, в общем-то, хватает, но при выезде на скоростную трассу с интенсивным движением всегда хочется иметь запас «под педалью». А его в данном случае нет.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

На днях средства массовой информации стали распространять сделанную якобы в дилерском центре Lada фотографию документа, из которого следует, что Lada Iskra может быть доступна с 1,8-литровым 122-сильным двигателем. Журналисты и читатели предположили, что «АвтоВАЗ» готовит самую дорогую версию «Искры», но сегодня тольяттинский автогигант эти надежды развеял.

Как передаёт «Авто.ру» со ссылкой на комментарий представителей «АвтоВАЗа», на заводе не планируют устанавливать на Lada Iskra двигатели объёмом 1,8 литра.

Расстраиваться раньше времени, впрочем, не стоит: скорее всего, рестайлинговые версии Lada Iskra всё-таки будут мощнее. Дело в том, что 1,6-литровые двигатели «АвтоВАЗа» слегка форсируются для установки на тяжёлый кроссовер Lada Azimut. В более мощном исполнении они будут развивать 120 л. с., поэтому, вероятно, такие 1,6-литровые моторы в перспективе и будут ставить на «Искры».

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #«автоваз»
