События в мире Михаил Андреев
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
Цены пока не объявлены, но основные характеристики озвучены.

В советский период «Волга» была пределом мечтаний среднестатистического автолюбителя как крупный и комфортабельный для своего времени автомобиль. Попытки возродить под данным брендом что-то новое и относящееся хотя бы к машинам D-класса уже предпринимались, и сегодня была официально представлена новая такая попытка.

Источник изображения: VOLGA.

Первым состоялся анонс кроссовера модели K50. В плане дизайна, размерности и технических характеристик это практически полная копия китайского кроссовера Geely Monjaro, причём, судя по выпуклой решётке радиатора, показанной на официальных рендерах, за основу был взят не оригинальный, а рестайлинговый Monjaro.

Под капотом у Volga K50 расположился 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 238 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией. Кроссовер по умолчанию переднеприводный, но при необходимости можно подключать и заднюю ось тоже.

Источник изображения: VOLGA.

Размерность один в один, как у Geely Monjaro: в длину 4 770 мм, а в ширину 1 895 мм. Колёсная база при этом составляет 2 845 мм, так что об огромном количестве места для задних пассажиров, если речь идёт о поездках с четырьмя взрослыми людьми, речи в данном случае не идёт, но с относительным комфортом разместиться всё-таки удастся.

Согласно официальному пресс-релизу, старт продаж Volga K50 намечен на лето текущего года. Выпускаться они будут в Нижнем Новгороде. Ценник пока не объявлен, и по этому поводу можно сказать только одно: если машина будет стоить дешевле, чем оригинальный рестайлинговый Geely Monjaro, естественно, без учёта в его стоимости утилизационного сбора, то машину точно ждёт успех. «Монджарики» быстро стали одними из самых популярных кроссоверов на российском рынке, и более доступная их версия явно и давно напрашивается.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga #geely monjaro #volga k50
