Теперь вся тройка удалая в сборе.

Будучи одной из трёх основных надежд отечественного гражданского авиапрома, самолёт Ил-114-300 проходит те же самые испытания, что и SJ-100 с МС-21. И вот сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о присоединении нового «Ильюшина» к «ледовым» испытаниям в Архангельске.

Смысл проведения таких испытаний достаточно прост: убедиться в том, что лайнер сохраняет работоспособность и управляемость в условиях обледенения, и что противообледенительная система полностью функционирует.

Напомним, что Ил-114-300 будут эксплуатироваться преимущественно на межрегиональных рейсах, тогда как SJ-100 и МС-21 — это уже среднемагистральные лайнеры, способные преодолевать расстояние в тысячи километров с комфортом (пусть и относительным) для пассажиров.

Все три самолёта должны пойти в серию уже в этом году, так что 2026-й можно смело назвать годом возрождения отечественной гражданской авиации после забвения 1990-х и 2000-х, когда внезапно резко стало проще закупать самолёты за рубежом, не думая о последствиях такого решения. А последствия наступили в 2022 году.