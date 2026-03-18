Обновлённая версия Lada Vesta Sport, которая за счёт заводских изменений в конструкции более пригодна для динамичной езды и, чего уж греха таить, для нештатного оснащения двигателей турбокомпрессорами, наверняка будет востребована среди заядлых и убеждённых «вазоводов». Пока что машина только начала производиться в режиме мелкосерийной сборки, а широкая общественность не извещена о её стоимости.

Впрочем, там, где с публикацией информации «тормозят» официальные источники, начинают обитать инсайдеры всех мастей, и на одного из них сегодня сослалось агентство «РИА Новости». Исходя из оглашённых «знакомым с подробностями» инсайдером сведений, по своей стоимости Lada Vesta Sport будет «практически идентична» машинам линейки Lada Vesta Sportline, которые с конвейера предлагаются по цене от 2,3 млн рублей. Ранее, к слову, по Сети гуляла информация о стартовой стоимости в 2,7 миллиона рублей, что, конечно, ни в какие ворота не лезет.

Напомним, что Lada Vesta Sport 2026 модельного года будет оснащаться форсированным до 147 л. с. двигателем объёмом 1,8 л, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Sport-версия отличается от базовой Lada Vesta изменённой прошивкой блока управления двигателем, наличием спортивных распредвалов, спортивной подвески с более жёсткими амортизаторами, системой холодного впуска и системой выпуска увеличенного диаметра.