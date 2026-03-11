Такова мировая автомобилестроительная практика.

Производство автомобилей российского премиального бренда Aurus можно назвать, по сути, штучным, но даже эксклюзив время от времени нуждается в рестайлинге. И вот, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы производителя, на заводе в Елабуге началась сборка обновлённых седанов Aurus Senat.

Источник изображения: Aurus / НАМИ.

На текущем этапе инженерами и технологами идёт отработка обновлённых технологических операций, а на следующем они проведут запланированные испытания и осуществят «многоэтапный технический контроль» вкупе с внедрением новых оттенков лакокрасочного покрытия.

В подробности обновлённой версии производитель не вдаётся, но можно с высокой долей вероятности предположить, что рестайлинговый Senat получит обновлённую внешность и будет избавлен от детских болезней и родовых травм своей первоначальной версии. В автомобилестроительной практике такой подход вполне нормален.

Напомним, что по Сети давно гуляет информация о выпуске под брендом Aurus автомобилей более «приземлённого» класса, а не стоимостью в десятки миллионов рублей, но пока что дальше слухов она не дошла. Хотя такая идея вполне могла бы «взлететь»: под не успевшим себя запятнать брендом вполне с выгодой для всех можно выпускать серийные автомобили полноценных классов E и F.