События в мире Михаил Андреев
В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал для приобретения автомобиля
Разговоры о реализации такой опции идут далеко не первый год.

Материнский (семейный) капитал был и остаётся весьма неоднозначным способом финансовой поддержки семей с детьми. Жилплощадь с его помощью улучшить не удастся, слишком уж он невелик относительно цен на жильё, а образование для детей — это и вовсе крайне отдалённая перспектива, планировать на которую обычно не принято. Всё время существования маткапитала напрашивается наиболее логичный вариант его использования — для приобретения автомобиля, но до сих пор эта опция остаётся недоступной.

Источник изображения: ChatGPT.

Возможно, лёд вновь тронулся и поплыл в правильном направлении. Так, группа депутатов Госдумы внесла законопроект о внесении изменений в федеральный закон о материнском (семейном) капитале, предусматривающих как раз вышеизложенную возможность его использования для приобретения автомобиля.

Как отмечают авторы законопроекта, автомобиль значительно повышает свободу передвижения семьи с детьми, а если же семья и вовсе многодетная, то наличие машины в ней — это не роскошь, а абсолютная необходимость, ведь именно на машине родители возят детей в школы, кружки, поликлиники, и проводят совместный досуг.

Следует отметить, что подобное предложение возникает далеко не первый раз, но его постоянно отклоняли на правительственном уровне. Скорее всего, аналогичная судьба законопроект ждёт и в этот раз. По мнению экспертов и аналитиков, связано это с тем, что семей, получающих маткапитал, в стране много, а предложение автомобилей нужного семье класса, а именно минивенов и полноразмерных кроссоверов, которые отвечали бы требованиям к уровню локализации, пока страдает.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
