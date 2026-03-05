Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На БАМе испытали технологию машинного зрения для локомотивов
Пока что в качестве систем помощи машинистам, а дальше — уже их полной замены.

Применение машинного зрения на транспортных средствах позволяет многократно увеличить скорость реакции управляющих ими людей на изменение окружающей обстановки, выигрывая пусть даже и мизерное, но в критической ситуации бесценное время. В частности, дивизион «Интеллектуальные системы» Трансмашхолдинга (ТМХ) сегодня отрапортовал об успешной апробации технологии машинного зрения для локомотивов.

Источник изображения: Трансмашхолдинг (ТМХ).

В качестве подопытного кролика использовался современный локомотив ЗТЭ28-0009, а непосредственно испытание проводилось на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — в сервисном локомотивном депо «Тында-Северная».

Как отметила пресс-служба Трансмашхолдинга, система, в основе которой лежат камеры компьютерного зрения, правильно определяла препятствия и возможные угрозы, включая кучи снега на рельсах и подходящих к железной дороге людей, опознавала встречные поезда, стрелки и светофоры, а также анализировала состояние инфраструктуры, предлагая машинисту варианты действий. При этом машинное зрение работает круглосуточно и даже в плохую погоду — такую, например, как метель.

На текущем этапе системы машинного зрения будут применяться в качестве помощников машиниста. Но перспективы вполне понятны: полное замещение человека в роли машиниста/водителя/пилота. Процесс уже запущен, и остановить его вряд ли кому-то под силу: с экономической точки зрения так выгоднее, а уж что по этому поводу думают пассажиры, тем более не имеющие другого выхода, хозяев капитала волнует в заключительную очередь.

#россия #технологии #техника #наука #транспорт
