Произошло это буквально вчера.

Поскольку «АвтоВАЗ» сейчас находится в привилегированном положении на российском автомобильном рынке, то у него есть идеальная возможность максимально расширить линейку производимых автомобилей. Пока не берёмся судить, намерен ли тольяттинский гигант этой возможностью в конечном счёте воспользоваться, но товарные знаки он потихоньку регистрирует.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Так, сегодня издание Auto.ru сообщило о регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) нового товарного знака Lada Parus. Соответствующая заявка была подана более года назад, а одобрена она была только вчера, 4 марта.

Следует понимать, что за данным товарным знаком может скрываться практически что угодно: от полноценного нового автомобиля до его игрушечной модели.

О существовании товарного знака Lada Parus, к слову, мы знаем уже больше года: в феврале 2025-го «АвтоВАЗ» подал в Роспатент сразу три заявки — на названия Parus, Ariva и Tigris. Пока что ничего, что носило бы такие названия, в нашем физическом мире не материализовалось.