Дабы от батареи они могли преодолевать не менее 200 километров.

Автомобили с гибридной силовой установкой совмещают в себе преимущества машин как с электрическими, так и с традиционными двигателями. В условно городском режиме такие автомобили можно использовать как электрокары, а при поездке «на дальняк» задействовать двигатель внутреннего сгорания.

Впрочем, гибриды у многих производителей с целью их удешевления страдают ключевым недостатком: запас хода на тяговой батарее зачастую составляет всего несколько десятков километров, чего порой недостаточно даже для городской эксплуатации. Вот концерн Geely Auto намерен эту проблему решить. Как сообщает Auto.ru со ссылкой на китайский ресурс AutoHome, руководство Geely поставило задачу увеличить запас хода гибридных машин на электрической тяге как минимум до 200 километров.

Речь идёт о гибридных автомобилях Geely Galaxy, в будущих версиях которых планируется использовать 800-вольтовую архитектуру, благодаря которой увеличится не только непосредственно запас хода, но и скорость зарядки, что косвенно также повышает запас хода в режиме электромобиля.

Удастся ли этого добиться без радикального повышения стоимости такого гибрида, пока вопрос, подвешенный в воздухе. Не стоит забывать, что современное привыкшее к постоянным кризисам общество с большим скрипом приобретает гибриды и электрокары из-за их заведомо более высокой стоимости. Предполагалось, что такие машины будут «отбивать» свою стоимость со временем за счёт экономии на топливе, но что-то, как обычно, пошло не так, и экономия на топливе если и есть, то незначительная в сравнении с переплатой за тяговую батарею в целом и за киловатт-часы электроэнергии в частности.