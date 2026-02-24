По крайней мере, столько промышленных роботов есть в соответствующих цехах завода в Нижнем Новгороде.

Возрождённый бренд «Волга» (Volga) уже не является ни слухом, ни строчкой в базе данных регистрации товарных знаков. Серийное производство соответствующих автомобилей, являющихся клонами китайских машин марки Geely, но с адаптациями для российских условий, начнётся уже во II квартале текущего года. А сейчас пресс-служба Volga начинает будущие автомобили потихоньку рекламировать.

Источник изображения: АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) / Volga.

В частности, на официальном сайте появилось упоминание, что производство на площадке в Нижнем Новгороде, где и будут выпускать автомобили возрождённого советского бренда, отличается высоким уровнем автоматизации. Так, сварка кузовов и их окраска будут проходить в цехах, оснащённых более чем 100 промышленными роботами и многоступенчатой системой контроля качества.

На сегодняшний день у новых «Волг» нет даже официальных рендеров, но зато есть эскизы и информация о том, что на старте производства на заводе будут выпускаться три модели: седан D-класса, а также кроссовер C-класса и кроссовер D-класса. Учитывая, что мы имеем дело с «перелицовкой» Geely, получается, что речь идёт о машинах на базе моделей Preface, Atlas и Monjaro.

Пока что главный вопрос заключается в конечной цене данных автомобилей. Если их стоимость не будет отличаться от оригинальных Geely, в цены которых включена «растаможка» как импортного автомобиля, или же будет совсем незначительно ниже, то об успехе на российском рынке говорить, к сожалению, не придётся.