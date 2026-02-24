Детали, естественно, отливаются из специальных сверхжаропрочных сплавов.

Производство чего бы то ни было — это всегда интересно, поэтому многие познавательные передачи сконцентрированы именно на демонстрации промышленных процессов. В госкорпорации «Роскосмос» решили тоже сделать познавательную публикацию, и показали процесс отливки деталей будущих ракетных двигателей.

Может быть интересно

Источник изображения: «Роскосмос» / НПО «Энергомаш».

Само литьё происходит во входящем в состав «Роскосмоса» НПО «Энергомаш». В качестве материалов используются легированные стали, а также жаропрочные и титановые сплавы. Как отметил директор НПО «Энергомаш» по производству Михаил Борисов, литьё деталей ракетных двигателей позволяет избавиться от сварных швов, являющихся слабым местом любой металлической конструкции, а также производить стойкие к высоким температурам детали сложной формы и при этом приемлемой массы.

Следует отметить, что России требуется кратное наращивание объёма выпуска космической техники. Отставание от США и даже от Китая в этой сфере сейчас колоссальное, и о начале его сокращения разговоры идут разве что в перспективе ближайших четырёх лет.