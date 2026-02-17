В том числе тяговых аккумуляторов для электромобилей.

Ключевым слабым местом электромобилей пока остаются тяговые аккумуляторные батареи, стоимость которых составляет в среднем около одной трети от общей стоимости электромобиля. Трудно сказать, решаема ли эта проблема без технологической революции в аккумуляторостроении, но хотя бы частично снизить стоимость аккумуляторов можно, налаживая импортозамещающее производство. И вот, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализуется проект строительства кластера по производству накопителей энергии.

Источник изображения: TG-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

В кластере будут производиться накопители энергии разных классов: от небольших аккумуляторов для мобильных устройств до крупных тяговых батарей для электромобилей, электробусов и электросудов.

Кластер состоит из двух предприятий: завода «Рэнера» по производству тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей и завода «Инэсис» по производству литий-ионных аккумуляторов. Строительная готовность первого составляет около 85%, и ожидается, что производство на нём начнётся в сентябре этого года. Второй завод пока готов на 32%, но полностью строительство и оснащение оборудованием планируется завершить до декабря текущего года включительно.

В то время как «Рэнера» будет специализироваться на тяговых аккумуляторах для электротранспорта, на предприятии «Инэсис» будет выпускаться более широкий спектр накопителей энергии: для спецтехники, источников бесперебойного питания, электросамокатов и электровелосипедов, роботов и мобильных устройств.

По словам столичного градоначальника, к 2030 году в этом кластере будет производиться достаточно аккумуляторов для обеспечения потребностей внутреннего рынка на 70%.

Что примечательно, преимущественно на предприятии будет применяться оборудование российского производства, а в перспективе начнётся и локализация выпуска всех используемых в технологическом процессе комплектующих.