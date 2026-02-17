Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве в этом году откроется крупный кластер по производству аккумуляторных батарей
В том числе тяговых аккумуляторов для электромобилей.

Ключевым слабым местом электромобилей пока остаются тяговые аккумуляторные батареи, стоимость которых составляет в среднем около одной трети от общей стоимости электромобиля. Трудно сказать, решаема ли эта проблема без технологической революции в аккумуляторостроении, но хотя бы частично снизить стоимость аккумуляторов можно, налаживая импортозамещающее производство. И вот, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализуется проект строительства кластера по производству накопителей энергии.

Может быть интересно

Источник изображения: TG-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

В кластере будут производиться накопители энергии разных классов: от небольших аккумуляторов для мобильных устройств до крупных тяговых батарей для электромобилей, электробусов и электросудов.

Кластер состоит из двух предприятий: завода «Рэнера» по производству тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей и завода «Инэсис» по производству литий-ионных аккумуляторов. Строительная готовность первого составляет около 85%, и ожидается, что производство на нём начнётся в сентябре этого года. Второй завод пока готов на 32%, но полностью строительство и оснащение оборудованием планируется завершить до декабря текущего года включительно.

В то время как «Рэнера» будет специализироваться на тяговых аккумуляторах для электротранспорта, на предприятии «Инэсис» будет выпускаться более широкий спектр накопителей энергии: для спецтехники, источников бесперебойного питания, электросамокатов и электровелосипедов, роботов и мобильных устройств.

По словам столичного градоначальника, к 2030 году в этом кластере будет производиться достаточно аккумуляторов для обеспечения потребностей внутреннего рынка на 70%.

Что примечательно, преимущественно на предприятии будет применяться оборудование российского производства, а в перспективе начнётся и локализация выпуска всех используемых в технологическом процессе комплектующих.

#россия #экономика #электромобили #промышленность #аккумуляторы
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять по-настоящему удививших меня игр
16
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
29
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
23
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
+
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
+

Сейчас обсуждают

swr5
16:05
Ток - это просто общеупотребительное название электромагнитной волны которая несет энергию по проводнику.
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
OgoGoLog
16:04
А причём тут ЭНЕРГИЯ, когда ты говорил о ТОКЕ?
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
swr5
16:03
Ну вот смотри, переменный ток - твои электроны дергаются вправо-влево, где перенос энергии через их движение?
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
OgoGoLog
16:00
Нда... Тяжело... А электроны (как пример носителя заряда), которые движутся по несколько миллиметров в секунду в любом проводнике как бы не причём. Вот так вот по ютубам и учатся... Научись отличать Т...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
swr5
16:00
Ха! Вот ты прокололся. Ток в проводнике это не движение частиц - это электромагнитная волна движущаяся со скоростью света. Иди учи физику:
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Windmark_
15:50
По настоящему красивую графику увидел в готике , а Crysis идёт лесом походу и ещё отговорка что он не интересен . Готика вообще выдающейся графикой никогда не отличалась , эта игра про другое . Всегд...
Пять по-настоящему удививших меня игр
Windmark_
15:48
Не знаю что там у тебя тормозит , у меня с мобилки спокойно 4к тянет на мегафоне , но смотреть особо нечего
Пять по-настоящему удививших меня игр
Windmark_
15:45
Твой напарник походу
Пять по-настоящему удививших меня игр
max1024
15:27
Нет лицензии, на 4 и 5-и версии я покупал по $10 на 6-ю гораздо больше - $99, но есть "бесплатный" результат https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15939721
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Roditch
15:13
Бред. Мы находимся в конце малого ледникового периода и сейчас значительно холоднее, чем было 500 лет назад.
Учёные предложили добавить деоксигенацию водоёмов в качестве десятого критического рубежа планеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter