Без инструментов невозможна никакая обрабатывающая промышленность.

Концерн «Калашников» уже давно включает в себя не только производство оружия, но и выпуск вполне мирных по своей сути изделий. Таких, например, как различных инструментов для нужд обрабатывающей промышленности. Сегодня пресс-служба концерна сообщила о том, что в этом году дивизион инструментального производства концерна «Калашников» значительно нарастит выпуск соответствующей продукции.

Источник изображения: АО «Концерн "Калашников"».

Речь идёт о металлорежущем инструменте из быстрорежущей стали, мерительных инструментах, монолитном металлорежущем инструменте, вспомогательном инструменте, оснастке, штампах, пресс-формах и прочем оборудовании. Данная продукция используется не только на предприятиях концерна, но и закупается внешними заказчиками.

На текущий момент неясно, идёт речь исключительно об обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса или же обрабатывающей промышленности во всём её многообразии. Как бы то ни было, факт роста индустриального сектора в России неоспорим, а, значит, потребление средств производства будет продолжать расти.