На каждый «ветряк» требуется по три лопасти.

Будучи госкорпорацией, в основном отвечающей за всё, что связано с развитием атомной энергетики, «Росатом» также балуется возобновляемой энергетикой, а именно — использованием энергии ветра. Уже несколько ветропарков в России вырабатывают энергию с помощью «ветряков» проекта «Росатома», и вот, как сообщила пресс-служба входящего в состав госкорпорации ульяновского предприятия «Росатом Ветролопасти», 22 января на заводе была произведена на свет юбилейная 350-я композитная лопасть для ветрогенераторов.

Отмечено, что добиться этого результата удалось в сравнительно сжатые сроки: предприятие, ставшее финальным звеном в производстве ветролопастей полного цикла, было запущено в работу в 2024 году.

Напомним, что современные ветрогенераторы приводятся в движение тремя лопастями, а это значит, что к сегодняшнему дню «Росатом Ветролопасти» произвёл достаточно лопастей для оснащения 116 ветрогенераторов. При этом каждый такой «ветряк» по проекту «Росатома» имеет мощность 2,5 МВт.

Добавим, что при всём вполне оправданном отношении к возобновляемой энергетике как к баловству, в отдельных регионах её использование вполне оправдано. Например, в регионах, где постоянно дуют мощные ветры.