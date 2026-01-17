Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Роверы-доставщики «Яндекса» выполнили 850 тысяч заказов по России
Сейчас почти половина всех роверов компании катаются по Москве.

Хоть роботов-доставщиков (роверов) от «Яндекса» можно встретить далеко не во всех городах России — преимущественно в Москве, и то, лишь в малом количестве районов, но процесс наращивания их количества идёт и будет не только продолжаться, но и кратно более высокими темпами.

Так, исходя из статистики, подготовленной к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, всего по России сейчас катаются около пятисот роверов «Яндекса», и около половины из них — 215 штук — по Москве. С 2019 года, когда в России появились первые роботы-доставщики, они выполнили уже 850 тысяч доставок.

Что до увеличения масштабов роботизации в сфере доставки, то предполагается, что в текущем году парк очаровательных шестиколёсных малышей «Яндекса» в России увеличится в десять раз — до 5 тысяч штук, в 2027 году до 20 тысяч штук, а в 2028 году — до 30 тысяч штук. Иными словами, парк роверов в стране за три года увеличится в 60 раз относительно статистики образца конца 2025 года.

Насколько этот план реалистичен, пока сказать сложно. Если частота встреч с роверами «Яндекса» на улицах возрастёт, а работать они начнут в новых городах помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, то это и станет наглядным свидетельством реализации намеченного плана.

#россия #техника #экономика #промышленность #наука #роботизация #«яндекс»
