События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
В подробности того, что именно будет обновлено, руководство предприятия вдаваться не стало.

Несмотря на то, что Lada Vesta считается «старшей» моделью «АвтоВАЗа», она продолжает оснащаться хорошо известными двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 л. с. и 122 л. с. соответственно. Для городского режима езды при учёте массы данного автомобиля этого, в общем-то, более чем достаточно, однако при выезде на оживлённую трассу, особенно с короткими или в принципе отсутствующими полосами разгона, порой и трёхсот «кобыл» под капотом может и не хватать.

Такие ситуации не то чтобы часты, но и не настолько редки, чтобы ими пренебрегать в общей статистике. Поэтому установка на Lada Vesta более производительных моторов звучит как вполне логичное развитие модели. На текущем этапе неизвестно, следует ли ожидать появления под капотом новых версий Lada Vesta двигателей более высокой мощности, однако, как сообщает издание Auto.ru со ссылкой на комментарий руководителя «АвтоВАЗа» Максима Соколова в рамках конференции по итогам 2025 года, в целом обновлённые силовые агрегаты на данные модели планируется устанавливать.

Глава тольяттинского гиганта не стал вдаваться в подробности того, что именно предприятие подразумевает под обновлением, но журналисты предполагают, что речь всё-таки идёт о моторах более высокой степени форсирования, которые будут штатно устанавливаться на кроссоверы Lada Azimut. Это те же двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра, но «раскочегаренные» до 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Как вы понимаете, гипотетический выигрыш в 10 и 14 л. с. позитивно скажется на достаточно скромных по сегодняшним меркам динамических характеристиках Lada Vesta.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #lada vesta #«автоваз»
