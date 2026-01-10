Африканский континент продолжает быть зоной экономических интересов великих держав.

Россия в лице госкорпорации «Росатом» продолжает быть главным мировым строителем атомных электростанций. Портфолио расширяется, и в перспективе одна из построенных по российскому проекту атомных станций может появиться в Нигере. По крайней мере, о том, что «Росатом» ведёт с правительством этой африканской страны соответствующие переговоры, сообщило издание «Известия» со ссылкой на комментарий пресс-службы госкорпорации.

Как напоминают «Известия», сейчас Нигер является энергодефицитным государством, доступ к электричеству в котором имеют всего порядка 20% населения. Предполагается, что появление в стране атомной электростанции если не покроет весь дефицит энергии, но хотя бы резко его сократит, обеспечив нормальное экономическое развитие страны.

Следует понимать, что строительство атомной электростанции — длительный процесс, требующий подготовки проекта, продолжительного строительства, проведения испытаний и выхода на расчётную мощность с её выдачей в сеть. Кроме того, просто создания генерирующего объекта недостаточно: параллельно необходимо развивать инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии по всем уголкам страны, желательно с её многократным дублированием.

Так что работы, если переговоры увенчаются успехом, впереди на долгие годы.