События в мире Михаил Андреев
Новый стартовый стол для ракет-носителей «Ангара» введён в эксплуатацию на космодроме «Восточный»
С него будут запускать тяжёлые модификации данных ракет-носителей.

Пресс-служба космодрома «Восточный» сообщила о важном свершении: в эксплуатацию введён новый стартовый стол для ракет-носителей семейства «Ангара» тяжёлого класса. Таким образом, отныне с «Восточного» теоретически можно будет осуществлять пуски ракет, которые будут принимать непосредственное участие в процессе строительства российской орбитальной станции.

Помимо непосредственно стартового стола, с которого осуществляется пуск ракеты, в эксплуатацию было введено и всё сопутствующее ему необходимое оборудование и объекты, включая командный пункт, технологические блоки, хранилища топлива и окислителей, укрытия, прожекторные мачты, система заправки топливных и кислородных баков ракеты, и многое другое.

Отметим, что пока что ракеты-носители семейства «Ангара» запускаются изредка и исключительно в испытательных или военных целях с космодрома «Плесецк». До полноценной гражданской эксплуатации они пока не дошли, но с точки зрения инфраструктуры всё к этому уже готово.

#техника #экономика #космос #промышленность #наука #инфраструктура #«восточный» #космодромы
