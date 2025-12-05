Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Мультфильм «Симпсоны в кино 2» выйдет в сентябре 2027 года
Премьеру сиквела отложили на пару месяцев. Без объяснения причин.

Несмотря на то, что «Симпсоны» существуют уже почти 37 лет, данный всемирно известный мультсериал про приключения отдельно взятой карикатурной американской семьи продолжает сохранять популярность и будет выходить, по всей видимости, до тех пор, пока актёры озвучивания сохранят возможность продолжать над ним работать.

Более того, на лето 2027 года планировался выход продолжения полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино» (The Simpsons Movie — ориг.), но сегодня стало известно, что вместо конца июля 2027 года сиквел начнут показывать в кинотеатрах 3 сентября 2027 года.

В причины переноса выхода создатели проекта не вдаются. Напомним, что оригинальный полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино» вышел в 2007 году. Лента получила относительно высокие отзывы, особенно по меркам середины 2000-х, когда ещё не было принято разбрасываться «десятками», и собрала в мировом прокате свыше $530 миллионов.

#сша #кино #«симпсоны»
