Несмотря на то, что «Симпсоны» существуют уже почти 37 лет, данный всемирно известный мультсериал про приключения отдельно взятой карикатурной американской семьи продолжает сохранять популярность и будет выходить, по всей видимости, до тех пор, пока актёры озвучивания сохранят возможность продолжать над ним работать.
Более того, на лето 2027 года планировался выход продолжения полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино» (The Simpsons Movie — ориг.), но сегодня стало известно, что вместо конца июля 2027 года сиквел начнут показывать в кинотеатрах 3 сентября 2027 года.
В причины переноса выхода создатели проекта не вдаются. Напомним, что оригинальный полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино» вышел в 2007 году. Лента получила относительно высокие отзывы, особенно по меркам середины 2000-х, когда ещё не было принято разбрасываться «десятками», и собрала в мировом прокате свыше $530 миллионов.