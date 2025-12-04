Суммарная мощность шести агрегатов станции составит 135 МВт.

Крым как регион по причинам, уходящим в историю уже почти на двенадцать лет, является энергодефицитным. Чтобы решить эту проблему, на полуострове время от времени возводятся новые электростанции, и вот сегодня входящая в состав госкорпорации «Ростех» компания «Технопромэкспорт» сообщила о том, что займётся строительством в Крыму новой газотурбинной электростанции «Трудовая».

Электрическая мощность станции составит 135 МВт, а вырабатывать её будут шесть энергоблоков с российскими быстровозводимыми газотурбинными установками ГТА-25 мощностью 22,5 МВт каждая. Как отметили в «Технопромэкспорте», данные агрегаты успешно эксплуатируются на ряде российских электростанций и отлично себя зарекомендовали.

В госкорпорации «Ростех» добавили, что строительство станции позволит снизить дефицит энергии на юге России и сделать регион более привлекательным с точки зрения дальнейшего развития инфраструктуры и экономики в целом.