Если точнее, то для задвижек паропроводов на атомных электростанциях.

Любой современный высокотехнологичный механизм — от автомобиля до электростанции — оснащён мириадами различных датчиков, информация с которых сходится на компьютеры и щиты управления. Соответственно, процесс импортозамещения должен распространяться и на их (датчиков) производство, и вот сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о начале серийного производства входящим в её состав холдингом «Росэл» датчиков «Вулкан» для нужд атомных электростанций.

Данные магнитоконтактные герконовые датчики устанавливаются на атомных электростанциях в задвижки паропроводов, контролируя тем самым их открытие и закрытие. Проще говоря, от показаний этих датчиков зависит не только безопасность станции, но и её функционирование в целом, ведь перекрытый паропровод препятствует второму основному этапу работы АЭС — непосредственно преобразованию кинетической энергии пара в электрическую энергию.

Расчётное время работы датчиков «Вулкан», по заверению «Ростеха», составляет 12 лет. Датчики энергонезависимые, способны работать при максимальном землетрясении и могут выдерживать удар с ускорением 150G. Иными словами, в рабочей среде, в которой даже близко нет таких нагрузок, они будут чувствовать себя, словно на курорте.