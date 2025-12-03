Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» начал серийное производство датчиков «Вулкан» для атомных электростанций
Если точнее, то для задвижек паропроводов на атомных электростанциях.

Любой современный высокотехнологичный механизм — от автомобиля до электростанции — оснащён мириадами различных датчиков, информация с которых сходится на компьютеры и щиты управления. Соответственно, процесс импортозамещения должен распространяться и на их (датчиков) производство, и вот сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о начале серийного производства входящим в её состав холдингом «Росэл» датчиков «Вулкан» для нужд атомных электростанций.

Данные магнитоконтактные герконовые датчики устанавливаются на атомных электростанциях в задвижки паропроводов, контролируя тем самым их открытие и закрытие. Проще говоря, от показаний этих датчиков зависит не только безопасность станции, но и её функционирование в целом, ведь перекрытый паропровод препятствует второму основному этапу работы АЭС — непосредственно преобразованию кинетической энергии пара в электрическую энергию.

Расчётное время работы датчиков «Вулкан», по заверению «Ростеха», составляет 12 лет. Датчики энергонезависимые, способны работать при максимальном землетрясении и могут выдерживать удар с ускорением 150G. Иными словами, в рабочей среде, в которой даже близко нет таких нагрузок, они будут чувствовать себя, словно на курорте.

#россия #техника #экономика #промышленность #наука #энергетика #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
18
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
8
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+

Сейчас обсуждают

Илья Булавский
00:00
Ryzen 5 3600 решала!
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
beastly77
22:54
весь этот трёп есть ничто иное, как подготовка к антиконституционному цифровому рублю
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
Ключи к очку Бернигана
22:21
Этот уродец сбежал с клизмирования.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
22:08
"Эта новость стала серьёзным ударом для геймеров и энтузиастов. Crucial был синонимом доступной, надёжной оперативной памяти и SSD. Теперь рынок лишается одного из ключевых игроков, что может привести...
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Imeron
21:43
Ну да. А,ты как думал? Это "можно" для того кому надо "можно". Если у тебя условный "Мерседес" сломался - у тебя кривые руки, а если условная "БМВ" - ну это Большое Мусорное Ведро, тут надо чувствова...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
21:36
Пока они только думали о том как поднять цены, наши магазины тренировались в поднятии цен.
AMD повысит цены на видеокарты Radeon на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ
Евгений Грачев
21:31
3080 по пол миллиона стоила и где потом цены были как 40 вая серия вышла?
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
deema35
21:22
А по моему понятно почему у АвтоВАЗа такие высокие цены. АвтоВАЗ выпускает в разы меньше автомобилей чем Европейские и уж тем более чем Китайские автопроизводители. А в цене присутствуют например затр...
Седан Geely Emgrand снят с продажи в России — модель уступила место «клону» в лице Belgee S50
vl
21:17
Я лично в сторону дипкуловских блоков питания особо и не смотрю, нынешний блок от Corsair и предыдущий тоже ( причину замены уже и не помню, но лет 10 отпахал точно )
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter