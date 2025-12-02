В России такое топливо пока не распространено, но вполне может стать популярным.

О спиртовом бензине в России знают в основном люди, интересующиеся широкой автомобильной тематикой, поскольку на автозаправочных станциях такой вид топлива не продаётся. Тем не менее, рост цен на бензин, обусловленный постоянным ростом его потребления, может в конечном счёте привести к тому, что смесь бензина и этанола, популярная во многих государствах мира, приживётся и в России.

Разговоры об этом начали вестись ещё несколько месяцев назад, а в конце ноября в России был обнулён акциз на этиловый спирт при производстве топлива, теоретически позволяющий доводить долю этанола в бензине до 10%. И вот Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) решил не сидеть сложа руки, а потихоньку начать испытания работы своих двигателей на топливе марки E10, на 90% состоящей из бензина АИ-92 и на 10% — из этанола. Соответствующими сведениями пресс-служба предприятия поделилась с «Российской газетой».

Предполагается, что все современные бензиновые двигатели могут за счёт корректировок блоком управления без дополнительных конструктивных доработок функционировать на топливе марки E10, отличающемся сравнительно небольшой долей этанола в общей удельной массе топлива. Российские двигатели, в частности, УАЗовские, не сертифицированы для работы на бензине E10, поэтому предприятие и решило их испытать — преимущественно с целью определения негативного воздействия на различные элементы мотора. При необходимости будущие двигатели будут модернизированы.