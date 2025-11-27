Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
Отличительной особенностью обновлённого поезда является его двухэтажность.

Последнее время название «Буревестник» в информационном пространстве используется больше в категории военных и геополитических новостей. Есть, впрочем, в России и максимально мирный «аппарат» с таким же названием. Раньше так назывался фирменный поезд, курсировавший между Москвой и Нижним Новгородом. С 3 декабря этого года «Буревестник», теперь уже в двухэтажном исполнении, снова начнёт возить пассажиров между двумя городами, а сегодня специалисты провели его предпусковую обкатку.

Как сообщила пресс-служба «Российских железных дорог», в ходе обкатки была проверена ходовая часть, работоспособность инженерных систем и систем жизнеобеспечения вагонов. Поезд в рамках предпусковой обкатки полностью уложился в расписание, а все его системы отработали штатно, без нареканий.

Поезд «Буревестник» в разных вариациях курсировал между Москвой и Нижним Новгородом (Горьким) с 1960-х годов и с небольшими перерывами вплоть до 2014 года. В следующую среду «птичка» возродится.

#россия #экономика #транспорт #инфраструктура #поезда
