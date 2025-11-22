Тем временем «АвтоВАЗ» из-за снижения спроса по причине роста цен пока продолжает работать «четырёхдневку».

В этом году из-за изменений в кредитно-денежной политике ЦБ РФ продажи автомобилей в России испытали резкое снижение, в результате которого главный отечественный производитель легковых машин — «АвтоВАЗ» — даже был вынужден перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Но вместо проведения более гибкой ценовой политики руководство предприятия начало идти от обратного: заявлять о демпинге со стороны китайских автопроизводителей и говорить о необходимости не снижения, а наоборот — повышения цен.

Так, по словам главы тольяттинского автогиганта Максима Соколова, произнесённым им в рамках форума «Транспорт России», цены на автомобили Lada «должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью». В последний раз, заявил Соколов, индексация стоимости продукции завода была проведена в январе этого года и составила менее 2%, или в несколько раз меньше среднего уровня инфляции. Удерживать цены от роста в сложившихся реалиях, утверждает глава «АвтоВАЗа», невозможно.

Отметим, что, по статистике агентства «Автостат», за одиннадцать лет — с 2014 года по октябрь 2025 года включительно — средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России (с учётом продукции «АвтоВАЗа») увеличилась в 3,4 раза: с 1 млн рублей до 3,4 млн рублей. Увеличились ли за то же время доходы населения в 3,4 раза — вопрос неоднозначный, поскольку ситуации у всех разные, но ответить на него каждый может сам.