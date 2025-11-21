Каждый день к помощи ИИ прибегают 5% россиян.

Живя в эпоху ИИ-лихорадки, охватившей значительную часть сфер человеческой деятельности, вполне логично время от времени подводить промежуточные итоги её воздействия. И вот компания Mediascope их подвела, опубликовав статистику, из которой следует, что в России доля людей, регулярно пользующихся искусственным интеллектом, пока ещё невысока.

Согласно данным Mediascope, в среднем по стране хотя бы раз в месяц различными ИИ-сервисами пользуются 26% людей. Доля тех, кто пользуются соответствующими системами ежедневно, пока незначительная и составляет 5%.

Более интересная статистика вырисовывается, если учитывать только молодёжь. Так, в возрастной группе от 12 до 17 лет хотя бы раз в месяц ИИ пользуются 52% человек, а ежедневно — 16%. В возрастной группе от 18 до 24 лет статистика идентична: 51% и 15% соответственно.

Старшее поколение пока принимает ИИ в штыки: лишь 9% граждан России в возрасте выше 65 лет пользуются данными сервисами ежемесячно, и всего 1% — ежедневно.

С какой целью люди преимущественно прибегают к помощи искусственного интеллекта, не уточняется, но нетрудно догадаться, что в основном они используются в качестве замены поисковикам и справочникам. То есть, применяются для решения весьма примитивных бытовых задач и не более того.