Сейчас человек в кабине на всякий случай присутствует.

Это может кому-то нравиться, других людей это может страшить, но прогресс и законы капитализма, когда из активов выжимаются все соки, при этом параллельно максимально снижаются расходы на их обслуживание, это суровая правда жизни, и от неё никуда не уйдёшь. Вот и профессия водителей грузовиков в перспективе, пусть и весьма отдалённой, но всё-таки канет в лету.

Как сообщили сегодня средства массовой информации со ссылкой на постановление Правительства России от 13 ноября, в стране до 2028 года продлён и расширен ещё на три региона (Башкирия, Свердловская область и Пермский край) экспериментальный правовой режим, допускающий использование беспилотных (автономных) грузовиков на дорогах общего пользования.

Кроме того, из того же постановления следует, что со следующего года автономные грузовики смогут передвигаться без обязательного присутствия человека на месте водителя. Сейчас, напомним, водитель-оператор обязательно должен находиться за рулём беспилотного грузовика в целях безопасности — чтобы при необходимости вмешаться в управление.

Вместе с тем постановление вводит требование к программному обеспечению автономного грузовика: при сбое система должна уметь как можно скорее и максимально безопасно остановить грузовик. Также разработчики систем автономного управления грузовиков обязаны будут отчитываться перед государственными ведомствами обо всех дорожно-транспортных происшествиях (если такие, конечно, возникнут) с участием их продукта.

Отметим, что с точки зрения транспортной компании и владельца большегруза автономное управление это настоящий подарок: мало того, что грузовик может трудиться круглые сутки с перерывами разве что на заправку и обслуживание, так ещё можно будет избежать целой статьи расходов на зарплату водителям. Для получателей грузов это тоже большой плюс: при движении на большие расстояния время в пути у «беспилотника» по сравнению с обычным управляемым человеком грузовиком может сокращаться в 2—2,5 раза. За счёт отсутствия необходимости водителю отдыхать, отправлять естественные надобности, подкрепляться и так далее.