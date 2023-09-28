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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Devil May Cry получит аниме-экранизацию — дебютный тизер уже доступен для просмотра
Netflix не остановить.

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В рамках всё того же тематического мероприятия DROP 01 от стримингового сервиса Netflix состоялся анонс аниме по Devil May Cry. По такому случаю был также представлен короткий тизер будущей экранизации серии слэшеров про охотника на демонов.

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Производством шоу занимается в Capcom, которой принадлежат права на всю серию игр, и Studio Mir («Легенда о Корре», «DOTA: Кровь дракона»). В дебютном тизере нам показали Данте — главного героя, легендарного охотника на монстров. Продюсером шоу выступает Ади Шанкар, приложивший ранее руку к экранизации Castlevania (доступно четыре сезона, первый стартовал в 2017-м).

Что до самой Devil May Cry, то у неё уже есть экранизация в виде аниме «Демон против демонов» от Madhouse, релиз состоялся в далёком 2007 году. Закрывая тему экранизации Castlevania, мы также сообщаем, что сегодня, 28 сентября, на Netflix состоялся выход мультсериала «Кастлвания: Ноктюрн». Это спин-офф оригинальной «Кастлвании», которую мы упоминали чуть выше.

Первый сезон «Ноктюрна» включает в себя восемь эпизодов, каждый из них длится по 25-30 минут. Действие сериала происходит в 1792 году — во времена Французской революции. Главным героем спин-оффа выступает Рихтер Бельмонт, а в основу сюжета положены события игр Castlevania: Rondo of Blood и Symphony of the Night.

По случаю старта аниме-сериала «Кастлвания: Ноктюрн» стриминговый сервис Netflix выпустил его первые семь минут на YouTube.

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